versione latino (270254)

Mi servirebbe la traduzione di questo pezzo di versione per domani mattina.grazie in anticipoLydia: “ Desine lacrimare, Dorippa mea! Gaude quod ille vir improbus te non amat!”Dorippa: “Omnes viri sunt improbi!”Lydia: “Non omnes,Dorippa. Aspice Medum: is est vir probus atque verus amicus, qui amicam suam non relinquit.Dorippa Medum aspicit, tum ad Lydiam se vertens “Et tu” inquit “es femina proba atque vera amica,quae non relinquis amicam tuam. - Sed quid hodie mane ad me venis?”Lydia: “Venio quia mihi necesse est Roma proficisci cum amico meo. In portu Ostiensi bona navis nos opperitur, atque ventus secundus est.”Dorippa: “Ergo tu quoque me relinquis! Iam neque amicum neque amicam Romae habeo.”Lydia: “Multae aliae amicae sunt tibi,Dorippa. Ego omnes amicas meas Romanas relinquo.”Dorippa: “Sed cur necesse est te Roma proficisci atque amicas tuas relinquere? Id te interrogo.”Lydia: “Quia amicus meus me Romae relinquere non vult.Necesse est enim Medum Roma fugere, quia dominus eius hic eum reperire potest. In Italia quieti vivere non possumus, quod Medus dominum suum severum metuit.”Medus” Verum dicis: necesse est nos simul in patriam nostram redire.”Dorippa: “Quae est patria vestra?”Lydia: “ Est Graecia. Medus in Graeciam, patriam suam, redire vult, itaque necesse est me simul in Graeciam ire, quae mea quoque patria est; neque enim sine amico meo vivere possum.”Medus: “Age, veni mecum,Lydia! Tempus est abire.”Lydia amicae suae osculum fert et “Doleo” inquit “ quod mihi necesse est te relinquere, mea Dorippa. Bene vive valeque!”Medus: “Vale, Dorippa!”Dorippa: “Et vos valete! Bene navigate!”Exit Medus, Lydia sequente.