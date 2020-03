versione latino (269394)

qualcuno mi potrebbe aiutare?

Olim rusticus mus in cavo suo urbanum murem, suum amicum, accipiebat. Cicer, longa avena, aridum acinum frustra amico a mure rustico praebebantur. Tandem urbanus mus ad rusticum dixit: «Amice, mihi beata vita est: enim non in silvis neque in agris habito, sed luxuriose vivo. Mecum veni (“vieni”), meum pulchrum domicilium tibi ostendam». Rusticus mus condicionem accepit, cum amico suo iter fecit e in urbem pervenit. Iamque nox medium caeli spatium tenebat, cum duo (“quando i due”) mures venerunt in locupletam regiam, ubi opulenta cena parata est. Rusticus mus laetus edit. Sed subito clamore mures territi sunt. Multi canes latrabant et mures currebant per totum conclave. Tum rusticus mus dixit: «Mihi gratum est in agris vivere. Me silva cavusque ab insidiis protegunt. Ego parvum cibum, sed securum habeo».