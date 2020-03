versione il poeta latino fedro

avrei bisogno della traduzionne, qualcuno mi può aiutare?



Phaedrus ex Macedonia ad Romam Romanorum captivus venit. Phaedrus Augusti servus fuit; ei acuto ingenio et magnā sapinentiā carus erat. Phaedrus litterarum Latinarum praecipuam peritiam habuit. Clarus poeta fuit et fabulas parvas pulchrasque, Romanis caras, praesertim pueris et puellis, creavit. In Phaedri fabulis mira vitae praecepta et magnum iustitiae desiderium erant.