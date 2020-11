VERSIONE IL LADRO PIETOSO

URGENTE, VERSIONE DI LATINO Olim latrunculus domum viduae intrabat et argentum aut cibum subducĕre optabat. At domina improbum deprehendebat et clamabat; sed deinde virum implorabat et dicebat: “Misericordiam adhĭbe miserae viduae. Divitias non habeo, paupĕra sum et miseram vitam ago; interdum cibum non sumo et ieiuna dormio”. Tum latrunculus misericordiā movebatur, paene lacrimabat et praedam suam praebebat miserae viduae. Vir postea decedebat et callĭda vidua laeto animo pecuniam computabat et magno gaudio exclamabat: “Aliquando (avv.) latrunculus furtum non facit sed accĭpit”.