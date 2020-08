Versione Furio Camillo, il secondo Romolo <HELP>

Furio Camillo, il secondo RomoloCum (= Quando) Veientani rebellaverunt, dictātor contra eos missus est Furius Camillus, qui (= il quale, sogg.) primum hostes acie vicit, diende etiam Veios cepit, antiquam divitemque civitatem. Falerios quoque cepit, non minus nobilem urbem, sed victoria insignis contra eum invidiam Romanorum nobilium commovit: quare Romā expulsus est. Interea Galli Senŏnes Romam oppugnaverunt, Romanos milites profligaverunt et urbem occupaverunt. Capitolium tantum defendi potui (= poté). Quoniam arx a Gallis obsidebatur et iam Romani fame labora- bant, Camillus, qui (= che, sogg.) in vicina civitate exulabat, repente remeavit et Gallos vicit. Superstites fugā salutem petiverunt, sed Camillus eos secutus est (= li inseguì) et omnia militaria signa, quae (= che, ogg.) hostes ceperant (= avevano catturato), recuperavit. Deinde Romam remeavit victor, triumphum magnum celebravit et novus patriae condĭtor appelatus est.