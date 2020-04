versione + esercizi Helppp

help per versione ed esercizi ...sono tantiiiiVersione IdōlonTradurreIdōlon.Erat Athenis spatiosa et capax domus , sed infamis et pestilens: nocte omnes audiebant sonum ferri et strpitum vinculōrum.Mox apparebat idōlon, senex macilentus; ille habebat promissam barbam et horrentem capillum; catenas gerebat quatiebatque.(DA PLINIO IL GIOVANE , EPISTULAE)Esercizi sui composti di SUMcomposti: absum, adsum, desum, insum, intersum, obsum, praesum, possum, prosum, supersumEsercizio 1Traducipraefuisti:adeste:desum:oberant:praefuerunt:inest:interes:interfuit:absumus:aderam:Esercizio 2Scegliendo tra i composti di SUM, completa le frasi e traduci:.......ab urbe templumtraduzione:Spirius Tarpeius (Spurio Tarpeo) arci .......traduzione:Caesar proelio equestri.....traduzione:Barbaris consilium non......traduzione:Horatius in foro.....traduzione:Castra Gallorum ab oppido.....traduzione:Grazie in anticipo a chi mi darà una mano