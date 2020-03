versione dopo la morte di ettore

ciao qualcuno mi può aiutare a tradure?



Post Hectoris mortem et Troianorum caedem, Achilles circa Troianorum moenia superbus procedebat et etiam amicis suis saepe dicebat: «Ego solus Troiam expugnavi». Propterea Apollo, iratus, viri superbiam punivit et Alexandri Paridis formam simulavit. Cum (“Quando”) Achillem vidit, talum sagittā percussit et occidit. Postquam (“Dopo che”) Achillis corpus sepulturae traditum est, Aiax Telamonius, nobilis vir et Achillis frater patruelis (“cugino”), a Danais arma Achillis petivit. Sed arma, irā Minervae, Aiaci abiudicata sunt ab Agamennone et Menelao, et Ulixi data sunt. Aiax, dum ultionem quaerit, repente insaniā captus est: sic pro (“al posto di” con l'ablativo) inimicis suis pecora occidit et postea sibi mortem gladio conscivit.