Versione di latino titolo: Rimpianto per gli antichi costumi (268735)

Avrei bisogno di una traduzione. Vi prego aiutatemi è urgente.

Antiquitus romae boni mores colebantur;ai quis ceteris fortior prudentior, laborum patientior patriaeque amantior in civitate erat, is omnibus civibus exemplum dienat et ab omnibus non solum existimabatur sed etiam honorabatur.

Cives ex omnibus honestissimi magistratus capiebant.

Nunc autem, si quis deos honorat, patriam amat priscasque virtutes colit, a vulgo saepissime despicitur atque irridetur.

Omnes hodie divites quam boni esse malunt.

Nunc deorum sacra negleguntur, boni mores priscaeque virtutes obliterantur;nunc solum pecuniae potentiaeque cultus viget et fidelissimos sectatores habet.

Nunc in civium animis sapientia, parsimonia,probitas et praesertim pietas erga deos,erga parentes aliosque cives nullum locum habent.