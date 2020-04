VERSIONE DI LATINO PER DOMANI! qualcuno mi aiuta per favore??Omnibus nota est fabula illa, quam de Arione nobis tradiderunt veteres scriptores. Erat Arion clarus citharoedus qui periturus erat sed , diis iuvantibus, postea Corinthi apud regem Periandrum multos annos vixit. Aliquando navem conscendit, ut Italia in Graeciam navigaret sed nautae, cupidi pecuniae eius, in mari alto eum circumsteterunt divitias vitamque ab eo petentes Enim, cum Arion in patriam revertere statuisset, sarcinulis alligatis, tyrannus, quem eius carmina tot annos delectaverant, ei plurimas divitias dedit. Cum Arion vidisset nautas, invidia et avaritia motos, procedere contra se et contra suam vitam coniurare ut arriperent divitias de puppi celeri saltu in mare desiluit, cum carmen ultimum cantavisset; delphini autem, qui circa navem natabant, cantu pulchro tacti, eum dorso cum suscepissent, incolumem Corinthum ad tyrannum Periandrum reportaverunt., qui Arionis rem cognivit Sed post aliquot dies navis, qua Arion vectus erat, tempestate impulsa, Corinthum appulit. Rex iussit eos nautas improbos, ad se vocari et rogavit ut iudices in reos inquirerent Itaque, cum mendaces illos invenisset, crudeliter punivit, ut poenam sceleris sui luerent.