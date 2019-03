Versione di latino per domani, per favore...

Versione di latino: Illustribus viris populus Romanus semper gratissimus fuit et honores concessit. Interdum illis etiam domum publicis impensis aedificavit. Nam Marco Valerio, Sabinorum victori, aedes in Palatio tribuit et Publio Valerio, publicolae filio, aedium locum publice concessit. Etiam Antiochi regis filio, Romae obsidi, pecunia publica domus aedificata est, quae postea Lucilio poetae adsignata est.