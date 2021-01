Versione di latino, mi serve urgente!

Qualcuno può aiutarmi con questa versione? L'ha scritta il mio prof modificando una originale, mi serve solo per conferma: Paris , Priami filius, Helenam coniugi Menelao rapit; ideo ab universis Graeciae principus bellum Troianis indicitur. Mox Agamennon, clarus Graecorum dux, in Asiam pervenit, Troianorum fines invadit et castra ante Troiae moenia ponit. Bellum vero arduum ac diuturnum erat: nam frustra urbs multos annos a Graecis obsidetur. In bello aestimatur Troianorum virtus: nam Troiani gloriam et libertatem semper defendunt. Graeci dolo Troiae urbem capiunt; nam Troiae pueri ante parentes necantur, mulieres in servitutem rediguntur et tota urbs incendiis atque ruiniis impletur.