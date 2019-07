Versione di Latino - Libero punisce Licurgo

Benvenuto edoinloveSono silmagister...tutor di lat e greLibero punisce licurgo.Lycurgus Dryantis filius Liberum de regno fugavit; Nam Lycurgus olim dixerat: << Libere, tu non es deus >>, sed vinum bibit et ebrius feminam violavit, tunc vites excidit, quod eis malum medicamentum erat; nam virorum animos ingeniaque immitabant. Quia ei insania a Libero obiecta est, Lycurgus sponsam suam et filiuym interfecit; eum Liber pantheris obiecit in Rhodopo, loco valde edito Thraciae: nam Libero Thraciae imperium eratLicurgo, figlio di Driante, scacciò dal regno Libero , infatti Licurgo un tempo aveva detto : « Libero, tu non sei un dio », ma bevve il vino, e ubriaco violentò una donna , allora troncò le viti, poichè per loro erano una cattiva medicina ; infatti ( controlla : "immitabant" ) gli animi e le menti degli uomini. Poichè a lui fu rinfacciata la pazzia da Libero, Licurgo uccise la sua sposa e il figlio; Libero lo gettò alle pantere nel Rodopo ( ? ), luogo molto elevato della Tracia : infatti Libero AVEVA ( "Libero erat ---> dativo di possesso ) il potere della Tracia.