Versione di latino latino entro la sera del 7 dicembre

Dedalus, eximius architectus, in Attica vitam magna cum gloria degebat. Olim in insulam Cretam venit, ubi Minos (Minosse, sogg.), clarus locorum tyrannus, tutum refugium praebebat; architectus, gratus beneficio, Labyrinthum domino edificabat, aedificium implexum meandris. Sed postea tyranni iussa violat iramque excitat. Minos igitur imperat Dedalo cum filio Icaro in labyrintho manere clausi. Dolebat ac flebat puer captivus. Tum Dedalus: ;Cur ploras, fili mi care? Minos terrae et caeli imperium tenet, sed non caeli! Caelum nunc patet, igitur novam machinam inveniam ad fugam.; Mox alas pennis et cera fabricant, in umeris adligant et laeti advolant in caelum. Puer alas agitabat sed, miratus spectaculo, ad astrum coeli nimium appropinquat: alarum cera igneis radiis solvitur et Phoebus (il dio del sole), iratus, miserum puerum in undas praecipitat. Dedalus in Siciliam pervenit, ibique in Phoebi templo alas immolat.