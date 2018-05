Domani la prof di latino mi interrogherá e sono messa nale nella sua materia quest'anno e devobper forza prendere un buon voto, mi interrogherá su due versioni per farmi recuperare. Fate una traduzione letterale o comunque non troppo libera o libera se necessario(magari mettete tra parentesi come sarebbe letteralmente) Magari nello evidenziando costrutti o complementi.È molto importante per me che sia fatta bene, aspetta al varco ogni mio minimo errore.