VERSIONE di latino IMPORTANTE

Traduci e rispondi alle domande:Hercules, adulescens, urbem Thebas incolebat. Rex Thebarum, vir ignavus, Creonappellatus est. Minyae (1), gens bellicosa, Thebanis finitimi erant. Legati a Minyisad Thebanos quotannis mittebantur: centum boves postulantes quia Thebani, olim aMinyis superati, tributa regi Minyarum quotannis pendebant. At Hercules, civessuos ab hoc stipendio liberare cupiens, legatos comprehendit atque aures eorumabscidit. Sed legati apud omnes gentes sacri habebantur. Erginus, rex Minyarum, obhaec vehementer iratus, cum omnibus copiis in fines Thebanorum contendit.(1) I Minii erano una popolazione indigena della regione egea.- che complemento esprime Thebas e perché questa desinenza?- che complemento è espresso da a Minyis?- che rapporto temporale è indicato da cupiens, rispetto all’azione della principale?-perché nella quinta riga compare eorum e non la forma suus/a/um?- che complemento è espresso da sacri habebantur?- che complemento è espresso da ob haec?