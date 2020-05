versione di latino? help

Bucefalo Alexandri Magni equo Bucephalus nomen erat . Magna fides erga dominum animali fuit et cum rege in hostium acies saepe irrumpebat . Per bellum quoque, rex in animali suo insidebat et impavidus in mediam aciem se coniecit : undique crebrae sagittae perveniebant et in cervice lateribusque equum vulneraverunt. Tum Bucephalus iam moribundus suum dominum ex periculo extraxit, denique espiravi . Alexander urbem “Bucephalus” condidit sui equi memoriae causa