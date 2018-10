Versione di Latino. Grazie in anticipo

Versione di Latino. Max punti al primo che risponde.

Potete gentilmente tradurre la seguente versione di Latino:

Per totam hiemem Pompeiani Africam provinciam vexaverunt: agros vastabant, oppida diruebant, principes civitatum aut trucibant aut in vinculis tenebant, liberos in servitytem redigebant. Saepe viri mulieresque ex urbibus ad Cesaris castra veniebant et Pompeianorum ducum crudelitam deplorabant. Caesar, lacrimis et querelis valde commotus, statuit cum inimicis proelium committere, sed propter militum penuriam frumentique inopiam in magna difficultate erat: ideo a Sicilia, ubi hiemabant, legiones suas in Africam arcessivit. Interim cotidie milites in armis exercebat, castra muniebat, valla turresque exstruebat et frumentum providebat. Interea Iuba, Numidarum rex, magnum peditum equitumque numerum colligebat, e finibus regni sui discedebat et Pompeianis auxilium gerebat. Sed Publius Settiis, Caesaris legatus, vir eximiae virtutis magnique ingenii, ubi per exploratores regis Iubae consilia cognovit, nocte castra movit et copias suas in Numidam duxit. Statim urbem Cirtam, Numidiae caput, obsidione cinxit et expugnavit.