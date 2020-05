Versione di Latino Familia Romana

Personaggi: Sesto, Marco, TitoA mezzogiorno i discepoli dicono: “Addio, maestro!” ed escono da scuola.Sulla strada, davanti alla scuola, Sesto chiede a Marco: “Dov'è quel servo che è solito aspettarti?”Marco risponde brevemente: “Oggi non c’è”Tito: “Perciò è necessario che tu stesso porti le tue cose, come io e Sesto portiamo le nostre”Marco: “Perché voi andate sempre da soli a scuola?”Tito: “Perché noi viviamo nella stessa città di Tuscolo, non lontano dalla città, come te. Io sono felice che non mi sia necessario avere un servo con me”Marco: “Ma io sono felice che non mi sia necessario portare la tavoletta e i libri”Sesto: “Oggi ciò è necessario”Marco ridendo dice: “Non è necessario se voi venite con me e portate le mie cose!”Tito: “E che? Credi che noi siamo i tuoi servi?”Sesto: “Non posso venire con te, infatti mia madre mi aspetta a casa”Marco: “Così rispetti tua madre, Sesto?”Sesto, che vuole bene a sua madre e la rispetta da buon figlio, non risponde niente a ciò.Marco: “Senza dubbio voi siete bravi figli, se tornate dalle vostre mamme sempre dalla strada giusta!”Tito e Sesto si guardano. Poco dopo i tre fanciulli escono contemporaneamente dalla città attraverso la porta e Marco porta il suo libro e la sua tavoletta.Mentre i fanciulli camminano per la strada, Sesto dice a Marco: “Dov'è quel servo che dici che oggi non c’è?”Marco: “Credo che Medo sia a Roma , infatti so che da lui è amata una fanciulla Romana. Medo dice che ‘la sua amica è una donna bellissima’”Tito: “Tutti gli uomini sono soliti dire ciò. Forse tuo padre non dice che ‘tua madre è una donna bellissima?’”Marco: “Spesso mio padre dice così – e lo dice a ragione. Pertanto regala a mia madre gioielli e vestiti. Mia madre è adornata da preziosissime gemme e perle”Sesto: “Mio padre dice che ‘mia madre anche senza gioielli è una donna bellissima’”Marco: “Perché tuo padre dice ciò? Così conforta tua madre, perché non le dà nessun gioiello”Sesto: “Non è necessario che una donna bella sia adornata di gemme e perle”Marco ridendo dice: “Dunque è necessario che tua madre sia adornata così!”A queste parole Sesto, irato, dice: “E che? Tu dici che ‘mia madre è una donna brutta’?” e contemporaneamente colpisce il volto di Marco con un pugno! Marco spaventato cerca di difendersi, ma Sesto cinge il suo corpo e lo getta a terra. Prima che Marco possa alzarsi di nuovo, Sesto, che è un bambino più pesante, si siede sul suo petto.Sesto, tenendo il pugno davanti agli occhi di Marco, dice: “Dì che ‘mia madre è una donna più bella della tua’!”