Versione di latino entro domani!

1.Orpheus eximie (avv.) musicam tractat: dis deabusque placet, virorum animos penitus (avv.) mulcet, feras placat, saxa quoque movet. 2.Is (egli) Eurydicam in matrimonio (in moglie) habet et valde (avv.) amat. 3.Euryduca nynpha est et silvas habitat.4. At vipera nynpham mordet necatque: tum Orpheus Proserpinae animum commovere temptat et Eurydicam ad vitam (in vita) revocare.5. Proserpina inferorum regina est.6. Orpheus in inferos escendit: umbrae musicum stipant, Furiae comarum viperas iam non (non ... più) agitant, Cerberus silet, damnatorum supplicia cessant. 7.Orpheus multum flet, multum Proserpinam exorat, lyram suavissime (in modo dolcissimo) tractat: tandem deam commovit.8. Eurydica libera est: sed maritus in via (lungo la via) nynpham adspectare non debet. 9.Sed Orpheus deae iusso non obtemperat: impatiens (insofferente) morae, Eurydicam adspectat. 10. Statim (avv.) inferorum dea feminam revocat. 11.Frustra (avv.) Orpheus deos invocat et omnes suas (tutte le sue) lacrimas fundit.