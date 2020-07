Versione di latino Dionigi e la donna di Siracusa

A quel tempo regnava a Siracusa il tiranno Dionisio. Poiché il tiranno era crudele accadde che tutti i cittadini desiderassero la sua morte. Una sola donna pregava che il crudele tiranno vivesse in salute e che rimanesse al potere per molti anni. Quando il tiranno udì ciò, ordinò che la donna andasse da lui. La interrogò sulle motivazioni della sua preghiera e ordinò che dicesse la verità. Allora quella (rispose): «Quando ero bambina, avevamo già un tiranno tanto crudele che desideravamo la sua morte; accadde che il tiranno morisse e che regnasse un altro tiranno, crudele e arrogante. Io stessa pregavo che morisse, ma prese il potere un altro crudele tiranno. Quindi ritengo che con la tua morte sicuramente prenderà il potere un altro tiranno crudele. E per questa ragione per la città è inutile cambiare padrone: sarà sempre crudele».