Versione di Latino Avventure di Ulisse

Versione Latino Avventure di Ulisse Calypso nympha, Atlantis Titanis filia, Ulyxem accepit et, amore capta, apud se retinuit.Mercurius nympham commonefecit ut virum dimitteret. Deus Calypsoni dixit: “Ulyxem relinque, nympha. Ne amplius (=non…più) heros hanc poenam toleret! Iuppiter iussum mittit”.Tum Ulyxes discessit et postea Corcyram, in insulam Paheacum, pervenit. Ibi Nausicaa virum invenit et ad regem, patrem suum, duxit ut auxilium peteret. Sed antea nobilis puella Ulyxi imperavit ut parum procederet (parum procedere = rallentare il passo), ne viriginis fama et decus laederet.Grazie a chi mi aiuterà