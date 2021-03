Versione di Latino (27480)

Mi potete aiutare con questa versione?

hi reges assyriorum fuerunt:Belus rex,Iovis filius,cuius posteri per Ninum in asia regnaverunt,per Aegyptum in Libya,per Danaum in Europa; Ninus rex,qui primus exercitu propre totam Asiam sub se redegit et clarissimam urbem condidit Ninivem;Semiramis nymphae cuiusdam filia,a columbis educta,uxor Nini regis,cuius post mortem regnum ampliavit armis;Indiam quoque parum prospera expeditione temptavit;haec urbem,pulcherrimam omnium quae umquam fuerunt,Babyloniam constituit supra flumen Euphraten;Sardanapallus ob nimias delicias et luxuriam regnum amisit,qua re cum nonnollis ex suis venenum bibit et igni subiecto cum regia conflagravit.

grazie in anticipo