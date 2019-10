Versione di latino (264662)

Ho un urgente bisogno della seguente versione di latino : Agricolarum vita aspera et dura est et curarum plena. Pluviarum magna copia plantis nocet et herbas malat parit, sed parvae capellae et candidae oviculae herbam teneram edunt et crescunt. Nimia aquarum inopia autem terram siccat et olearum vinearumque ruinam parat. Sed agricolae magnā cum patientiā in operā suā persevērant. Etiam nautarum vita dura est. Scaphis parvis per undas magnā audaciā currunt, sed interdum saevae procellae undas perturbant et naviculas evertunt. Nautae multas amphoras amittunt et saepe etiam vitam. In patriā familia misera nautas frustra exspectat. Tamen si tranquillum est magnam pecuniam et divitias multas construunt.