Versione di latino (257063)

Qualcuno può tradurre questa versione?

Prima hominum aetas fuit sub regno Saturni: hanc vocabant auream. Tum homines sine legibus ius et fidem servabant; nondum naves saevum pelagus percurrebant et mortales noscebant tantum litora maris. Nec moenia neque turres in moenibus erant; nec fossae neque vallis circumdabant urbes et homines nondum arma repperant, nec suscitaverant impia bella; gentes omne aevum agebant in laetis otiis et dulci pace. Terra, autem, sine ullo labore proferebat poma et fruges. Laeti homines se nutriebant.