Versione Dario invade la Grecia piu anlasi delle parole

Dopo l'impero di Ciro, il re dei Persiani, regnò Dario e desiderò accrescere il proprio dominio. Poiché egli voleva ridurre la Grecia sotto la propria egemonia, allestì una flotta di cinquecento navi e mise a capo alla flotta Dati ed Artaferne, i prefetti del re. A quel punto, (Dario, soggetto sottinteso) con la flotta conquistò le isole Cicladi, poi approdò in Eubea, si recò nella città di Eretria e la conquistò rapidamente. Poi Dario trasferì le truppe in Attica e si diresse verso Atene. A quel punto gli Ateniesi chiamarono in aiuto le altre città della Grecia, ma, in aiuto agli Ateniesi, giunsero soli mille Plateesi. Dario schierò l'esercito sulla pianura di Maratona e combatté accanitamente contro gli Ateniesi e contro i loro alleati, ma gli Ateniesi, spinti dall' amore per la libertà, sconfissero i nemici e liberarono dai Persiani tutta la Grecia. Serse, figlio di Dario, come vendicatore della disfatta paterna, incendiò Atene, ma, sconfitto in mare dai Greci, ritornò in Asia e lì venne ucciso con un complotto dei suoi.