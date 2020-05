Versione da tradurre per un'amica

Avrei bisogno della traduzione di questa versione per un'amica, mi potete aiutare? Marcus Cicero Imperator salutem dicit Marco Catoni. In provinciam pridie Kalendas Sextiles veni et propter anni tempus ad exercitum mihi confestim ivi, biduum Laodiceae fui,deinde Apameae quatriduum, triduum Synnadis, totidem dies Philomelii: quibus in oppidis quia magni conventus fuerant,multas civitates acerbis tributis et gravidus usuris liberavi.