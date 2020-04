Versione da tradurre - Entro domani alle 9 Grazie mille

Versione da tradurre

Spartă,clarum Peliponnesi oppidum,a multis poëtis celebratur. Lacedaemońii solum(avv.),feri viri,in oppido habitabant,servi in agris.Spartae nemo(nessuno,sogg.),praeter(tranne+acc)servos,agros colebat aut mercaturae incumbebat.Liberi oppidani praecipue durum armorum exercitium et severam castrorum vitam curabant:saevum bellum,multorum populorum ruinam ,non pavebant,litteras divitiasque spernebant,deos frugaliter(con semplicità) honorabant.Pueri numquam in otio erant et palaestram armaque multum diligebant:ita vitae pericula incommodaque multis duris exercitiis suscipère discebant (imparavano a).

