Versione Cicerone helpp

Questa è la versione. Vi prego aiutatemi a capire gli errori quanto sono gravi. Allora ho sbagliato ad intendere il dativo nella prima frase perchè l'ho tradotto come: con la schiettezza e la rigidità per la vecchiaia, invece che un complemento di termine e poi: Celio rispose che, mosso da nessun desiderio, se ne sarebbe andato( nel senso che avrebbe ceduto il proprio posto).

Poi ho tradotto miraris con "guarda"e non meravigliarsi... e ho tradotto: Guarda il vicino di sua moglie, di cui il fratello non è riuscito a sfuggire ai discorsi dei nemici.

Poi ho tradotto

un vecchio così indulgente e dolce, la cui moderazione è questa. Poi nella frase si esset aliqua dissimilis... ho tradotto:se qualcosa(invece di qualcuna) era diversa da questa, che si concedeva a tutti, che prendeva decisioni apertamente qualcuno, di cui nei giardini, nella casa, a Baia andavano e venivano i desideri di tutti per il suo volere; che sosteneva e resisteva alla parsimonia dei padri per le sue spese; se una vedova liberamente...e poi tutti gli aggettivi su di lei, dovrei reputare adultero, se qualcuno la salutava un pò piu liberamente?

Allora alcune frasi sono tradotte male rispetto alla traduzione del sito, quanto potrei prendere? ho escluso le frasi che ho fatto sicuramente bene.