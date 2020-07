Versione Cesare respinge un improvviso attacco dei Britanni:

Cesare respinge un improvviso attacco dei Britanni

I Britanni il giorno dopo si posizionarono sulle colline, lontano dall'accampamento dei Romani ; avanzavano sparpagliati e cominciarono a provocare a battaglia la nostra cavalleria con minor foga del giorno prima. Ma a mezzogiorno, dopo che Cesare aveva mandato a procurare foraggio alcune legioni e tutta la cavalleria con il luogotenente Gaio Trebonio, all'improvviso piombarono da ogni parte addosso ai foraggiatori e non si allontanavano dalle insegne e dalle nostre legioni. I nostri assalirono accanitamente i nemici (lett: "fecero impeto accanitamente contro i nemici"e li respinsero e non posero fine all'inseguimento, poiché dietro di sé avevano visto le legioni. Un gran numero di nemici fu ucciso e dai nostri non fu data loro la possibilità né di raccogliersi né di attestarsi o di scendere dai carri. I rinforzi dei Britanni, che erano giunti da ogni parte, subito si allontanarono e in seguito i nemici non si scontrarono più con noi con l'esercito al completo.