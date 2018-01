versione aiuto analisi logica e periodo

-Le guerre Sannitiche:

Romani,quorum imperium interim creverat,cum aliis populis qui erant inter Picenum,Campaniam et Apuliam per multos annos novum et atrox bellum gesserunt.

Samnites quibuscum etiam Galli Etruscique interdum foederati erant.

Romans copias diu fatigaverunt et foedera quae cum iis fecerant ruperunt.

Nota est eorum victoria apud furculas caudinas.

postquam Romanos superaverunt, pontius, qui eorum dux erat, copias romanas plane delere cupiebat.

is tamen herennium consuluit qui sic censuit:

samnites nec occidere nec dimittere romanos debent.

quare samites sub iugum omnes mintes romanos inermes miserunt.

itaque quod hostes de caede inter se dissenserant, romani quamquam gravem iniuram acceperant salvi tamen fuerunt.

qui ultionis cupidi nova proelia cum hostibus reparaverunt quos demun in oboedentiam imperiumque populi romani redegerunt.



GRAZIE !