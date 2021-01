ho bisogno di una traduzione di latino grazie: Hippolytus filius erat Thesei et Hippolytae; magna (cerca magnus, agg.; si riferisce a peritia) cum peritia equitabat, in silvis feras agitabat sed feminas nuptiasque spernebat. Venus, (Venere, nominativo) amoris (dell’ amore ) dea, irata (cerca iratus, agg.; si riferisce a Venus) ob Hippolyti neglegentiam infeste iurat: “Animum tuum superbum (agg., si riferisce a animum) puniam, Hippolyte!” Postea dea concupiscentiae flammam inculcat Phaedrae, Hyppolyti noverca, et femina effrenato ac noxio studio privignum suum adamare incipit. Hippolytus autem magna cum verecundia ac pertinacia novercam repellit. Phaedra, privigni repulsis perturbata (cerca perturbatus, agg.; si riferisce a Phaedra), contumeliam non sustinet et poenam horrendam (cerca horrendus, agg.; si riferisce a poenam) excogitat.