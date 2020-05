ve ne prego, mi serve l'analisi (logica) entro domani mattina, ve ne sarei grati, grazie

La volpe e l’uvaSaepe desideria nostra vana sunt, sicut (come) Aesopi, poetae Graeci, fabella devulpecula et uva narrat. Parva vulpecula procul pallidam uvam in vinea spectabat ettumidos acinos raptare et vorare avebat. Ad vineam caute et tacite accedit etproximos racemos captare temptat. Sed frustra salit: nam vinea alta est et racemi exultimis ramis pendent.Iterum atque iterum salit misera vulpecula seduvam,desiderium gulae suae, non attigit. Tunc e loco maesta decedit et exclamat:”Uva nondum matura est; nolo (non voglio) acerbam sumere”.TraduzioneSpesso i nostri desideri sono vani,come Esopo ,poeta dei Greci,narra nella favola dellavolpe e l’uva. Una piccola volpe osservava la pallida uva nella vigna e desideravaportare via e mangiare un piccolo acino. Si avvicina prudentemente e in silenzio allavigna e tenta di afferrare un acino vicino. Ma sale invano:infatti la vigna è alta e gliacini pendono dai lontani rami.La povera volpe sale una seconda e terza volta ma nontocca l’uva,desiderio della sua gola. Allora triste si allontana dal luogo ed esclama:“L’uva non è matura,non voglio prenderla acerba.