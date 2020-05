Ve ne prego. ho l'interrogazione domani

ho bisogno assolutamente della versione entro oggi plz

Il mostro mezzo uomo e mezzo toro viene ucciso da Teseo con l'aiuto

del famoso filo di Arianna.



Minotaurus, mostrum corpore humano atque capite taurino, filius erat

Pasiphaes et tauri, quem Neptunus miserat ut Minos regnaret in insula

Creta. Minos propter pudorem illius monstri arcessivit Daedalum et ei

imperavit ut exstrueret labyrinthum, ubi Minotaurum inclusit, cui

quotannis praebebat, ut devoraret, septem pueros septemque puellas

Athenensium. Nam Minos imposuerat hoc tributum Atheniensibus ut

expiarent necem Androgei filii. Sed in insulam Cretam Theseus

pervenit, qui auxilio Ariadnae Minotaurum necavit atque viam invenit

ut ex labyrintho exiret.