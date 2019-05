URGENTISSIMO VI PREGO AIUTO

Salve. URGENTE! Potreste fare un’analisi logica di questa versione???

Lacedaemonii animorum duritie et peritia rerum bellicarum ceteras nationes superaverunt. Fuit haec gens fortis, cum Lycurgi leges vigebant nullaque segnities in eorum moribus fuit. Quia enim Perses hostis ante aciem in colloquio dixit: «Solis speciem prae iaculorum multitudine et sagittarum in planitie non videbitis», tum Lacedaemonius miles respondit: «In umbra igitur pugnabimus»