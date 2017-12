Urgentissimo... Help me eeee

Per piacere, qualcuno mi può aiutare con la traduzione di queste frasi in latino? Grazie in anticipo.1 Philosophōrum sapentia morbus animi curant. 2 Multae viae ornatae sunt populus. 3 Rivis limpidā aquā hortus irrigat. 4 Domini servus non parent. 5 Alta platanus vitam vilicus laetat. 6 Agricolae lupus arcent. 7 Inter agros fluit juvus. 8 Deus laetitiam curas vir dat.