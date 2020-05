URGENTISSIMI ESERCIZI LATINO

2. Traduci le seguenti forme di indicativo perfetto con i tre tempi corrispondenti italiani.1. vidērunt =2. ducti sumus =3. voluistis =4. cepisti =5. coepisti =6. vocatae estis =7. dixērunt =8. fui =9. missa est =10. odĭmus =11. essi ascoltarono =12. essi hanno ascoltato =13. noi fummo mandati =14. io ebbi voluto =15. egli disse =16. essi incominciarono =17. voi avete visto =18. tu hai detto =19. noi ricordiamo =20. egli è stato ucciso =6. Traduci le seguenti frasi e volgile, se possibile, dall’attivo al passivo o dal passivo all’attivo.1. Romulus urbem Romam condĭdit.Trad.:Trasf.2. Romanorum castra ab hostibus capta sunt.Trad.:Trasf.:3. Galli legatos ad Caesarem de pace misērunt.Trad.:Trasf.:4. Scipio apud Zamam Hannibalem vicit.Trad.:Trasf.:5. Hannĭbal a civibus domum revocatus est.Trad.:Trasf.:6. In pugna apud Cannas plures milites cecidērunt.Trad.:Trasf.:7. Persarum copiae terra marique ab Atheniensibus profligatae sunt.Trad.:Trasf.:8. Vinum a deo Baccho hominibus donatum est.Trad.:Trasf.:8.Completa le seguenti frasi traducendo la forma verbale sottolineata.1. Ad vesperum ........................................................Fino alla sera si combatterà(pugno, as, avi, atum, are).2. Ad Vestae templum ........................................................Si giunse (venio, is, veni, ventum, ire) al tempio di Vesta.3. Ruri bene beateque ........................................................In campagna si vive (vivo, is, vixi, victum, ĕre) bene e felicemente.4. De pace diu ........................................................Si trattò (ago, is, egi, actum, ĕre) a lungo della pace.5. Non numero, sed virtute militum ........................................................Si vincerà (vinco, is, vici, victum, ĕre) non grazie al numero, ma al valore dei soldati