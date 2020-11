URGENTEEEE ANALISI TESTO LATINO

MI SERVE URGENTEMENTE L' ANALISI DI QUESTO TESTO IN LATINO Cum in ludis poetae scripta sua recitant, cunctus populus magna voce admirationem suam significat. Reliqui iudices pro voluntate populi scriptoribus praemia tribuunt. Aristophanes autem eorum iudicio obest et primum renuntiat poetam qui minime populo placuerat: «Is unus – inquit – est vere poeta; reliqui autem aliena carmina recitaverunt». Omnes obstupescunt atque magno cum clamore eius sententiam improbant, rex quoque de Aristophanis auctoritate dubitat.