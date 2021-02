URGENTE!!! Potreste analizzarmi questa versione?? Pelopidas cum adulescentulis domum amici devertit, et ibi noctem exspectavit. Nimia fiducia quidem calamitatis causa saepe est. Nam adulescentulorum adventus statim ad aures principum Thebanorum pervenit. Sed adulescentuli vino epulisque dediti erant et periculum despexerunt. «In castinum - dicebant - differo negotia». At cum nox processit, vinolenti ab exulibus interficiebantur. Pelopidas igitur vulgus ad arma libertatemque vocavit. Agricolae quoque ex agris concurrerunt. Tandem Thebani praesidium Lacedaemoniorum ex arce pepulerunt, patriam liberaverunt, et proditores partim occiderunt, partim in exsilium eiecerunt.