URGENTEE!!!! FRASI LATINO

1- Scipio Hannibalem iam victum fugat.2- Datis et Artaphernes Eretriam ceperunt civesque abreptos in Asiam miserunt.3- Hostes (Britanni), ubi («appena»ex litore aliquos («alcuni»milites singulares ex navi egredientes conspiciebant, incitatis equis, impeditos adoriebantur.4- Unus ex militibus, dum ad fontem proximum pergit, in vehiculo Dareum, multis vulneribus confossum sed spirantem adhuc, invenit.5- Perseus, desperata pace, ad Sycurium unde profectus erat rediit, belli casum de integro temptaturus.6- Caesar, hostes impeditos et inopinantes aggressus, magnam partem eorum concidit.