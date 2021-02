URGENTE VERSIONE LATINO !!!!! PER DOMANI

Ante pugnam apud Gaugamela, cum Alexandri exercitus iam in acie constitutus erat, rex, fulgida pretiosaque lorica aurea indutus («rivestito&raquo, in Bucefalum, magnificum equum suum, ascendit et, postquam copias suas recensuit, in media acie constitit et vehementem contionem apud milites habuit: «Milites, hostes qui nunc coram vobis sunt, iidem («gli stessi», nom.) hostes sunt, quos vos ad Granicum flumen, ad Issum et vicistis et fugavistis. Dareus rex eos ducit, cuius avi, Dareus et Xerxes, Graeciam, patriam vestram, invaserunt, agros vestros vastaverunt, vestras urbes diripuerunt atque - mementote! - vestrorum deorum templa incenderunt et deleverunt. Hodie, Macedones ac Graeci, iniurias olim acceptas («ricevute&raquovindicare poteritis; hodie ad totius Asiae imperium pugnabitis. Hodie victoria vestra erit, si iniuriarum, quas maiores vestri a barbaris Persis acceperunt, memores fueritis, si vim, audaciam constantiam, quas semper praestitistis, praestiteritis.