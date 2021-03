URGENTE VERSIONE LATINO !!!!!

Pauper agricola in parva casa haud procul a magna divitis argentarii villa habitabat. Agricola parvum agrum habebat quem suis manibus colebat, argentarius autem magnum latifundium possidebat quod a multis servis colebatur. Olim argentarius, homo improbus divitiarum cupidus, agricolae praediolum vi occupavit ut fundum suum augeret. Tum agricola, ut agellum suum recuperaret argentarium in iudicium vocavit, sed ille («quello», nom.) centum («cento»nummos iudici donavit ut eius benevolentiam captaret, praeterea curavit ut multos testes arcesseret qui, pecunia corrupti («corrotti», in causa pro se («in suo favore»testarentur. Pro agricola autem nullus testis erat, quia omnes vicini argentarii potentiam valde timebant. Miser igitur agricola multis cum lacrimis iudicem orabat ne iniurias adversarii neglegeret atque iura sua confirmaret. Iudex, peritus et integer vir, nummos quos ab argentario dono habuerat omnibus ostendit et ad agricolam versus («rivoltosi»: «Ne timueris - inquit - tibi ius reddetur! Ipse («Lo stesso»adversarius tuus centum («cento»testes mihi dedit, qui causam tuam confirmant. Agellum tuum igitur servabis!»GRZ MILLE IN ANTICIPO