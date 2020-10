URGENTE VERSIONE LATINO

1) Difficilia = difficilis, difficile a due uscite

Agreste = agrestis, agreste a due uscite

Silvestribus = silvestris, silvestre a due uscite

Ingenti = ingens, ingentis a una uscita

Gravem = gravis, grave a due uscite

Salubrem = saluber, salubris, e a tre uscite

Immemor = immemor, immemoris a una uscita

Omnia = omnis, omne a due uscite

Singulari = singularis, singulare a due uscite

Turpis = turpis, turpe a due uscite

Ardenti = ardens, ardentis a una uscita

Incolumes = incolumis, incolume a due uscite



A tre uscite = maschile, femminile e neutro presentano uscite diverse al nominativo

A due uscite = femminile e maschile uguali al nominativo, diverso il neutro

A una uscita = nominativi uguali per i tre generi



3) Terra marique, ad Siciliam, media fronte, in silvestribus speluncis, iuxta mare, in speluncam, in antro, e spelunca, ad naves



4) Terra marique = compl. stato in luogo

Cum sociis = compl. di compagnia

Media fronte = compl. stato in luogo

In silvestribus speluncis = compl. stato in luogo

Ingenti vi = compl. di abbondanza

Piscibus, carne, caseo, aqua, lacte = compl. di mezzo

In antro = compl. stato in luogo

A fero monstro = compl. d' agente

SIngulari artificio = compl. di mezzo

Trunco ardenti = compl. di mezzo

e spelunca = compol. moto da luogo