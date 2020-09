Urgente!!! Versione di latino + paradigmi + trascrivere le parole di 3 coniugazione

UOMINI DALLE PIETREPropter magnam hominum malitiam, olim Iuppiter paler ingens diluvium excitavit. Tum aquae terras omnes scpeliverunt, praeter Parnasum montem in Phocide. At deorum pater Deucalionem et Pyrrhamconiuges tantummodo servavit, quoniam insontes atque pii crga dcoset homines erant. Cum autem resederunt' aquae, Deucalion et PyrrhaThemin deam consuluerunt. Inde, deae consilio, coniuges multa saxapost terga coniecerunt: at mox saxa hominum formam, et virorum etfeminarum, mire acceperunt. Ita fortunati coniuges divinitus hominibus terras iterum impleverunt atque tristem solitudinem vitaverunt.Augusti tempore P. Ovidius Naso, clarus poeta, diluvii fabulam atqueportentum Deucalionis et Pyrrhae celebravit splendidis carminibus.ARACNE TESSITRICE DI RAGNATELEArachne, valde pulchra venustaque puella, in parva Graeciae insulatextrix perita erat. Nam eleganti artificio telas ac pretiosa tapeta adsidue texebat. At Minerva dea peritiam summam huius artis iactabat.Hinc inter Minervam et puellam certamen fuit, ante mulieres permultas, textrices valde peritas. Sed in certamine Minerva puellae opusperfectum mox inspectavit atque, valde irata, telam laceravit et puellam in capite percussit. Tum Arachne, maesta propter deue iram etomnino perdita, arbori se suspendit. Sed caelestes dei infelicem etinsontem puellam comploraverunt, atque in parvam araneam eammutaverunt. Postea Arachne in tenebris et in luce , maeste et lenitersine intermissione araneas perlucidas et innumerabiles texit.