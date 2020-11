Urgente versione di latino.

Potreste aiutarmi con questa versione? Tarquinio il Superbo tu quoque pagina 223 n 3.

Tarquinius Superbus rec iure, sententia ombium, cognomen suum meruit. Regnun scelere cepit, quia Servium Tullium socerum necaverat et gravi crudelitate imperium exercuit: nobiles cives variis modis vecavit, multos interfevit, alios exsulatr coegit, alios in vincula iecit. Tamen, bellica arte, peritus fuot. Nam strenuus fuit in bello et aliquot proeliis Romanorum fines dilatavit: Latinos Sabinosque profligavit, Pometiam urbem Etruscis eripuit, Romam pulchris aedificiis ornavit. Quia Lucius Tarquinius, Superbi filius, iniuriam fecert nobili matronae Lucretiae, patricii omnes Tarquinios pepulerunt; frustra Superbus regnun recuperate cupivit, quia vitam suam in tristi exilio finivit. Numquam Romanis reges fuerunt.