URGENTE TRADUZIONE VERSIONE LATINO

Ottenuta la pace per terra e per mare e imbarcato (lett. messo sulle navi) l'esercito, Scipione si diresse in Sicilia al Lilibeo. Da lì, mandata sulle navi una buona parte dei soldati , egli stesso giunse a Roma , attraverso l'Italia lieta per la pace non meno che per le vittoria, per ricevere gli onori non solo dagli abitanti delle città, ma anche dalla folla di contadini che bloccava le strade; e venne portato a Roma nel trionfo più illustre di tutti. Scipione fu celebrato come comandante per primo dal nome del popolo che aveva vinto. La morte di Siface tolse (lett. Siface, con la morte, venne tolto) più allo stupore della gente che alla gloria del trionfatore, morto poco prima a Tivoli, dove era stato portato da Alba. Tuttavia la sua morte venne mostrata a tutti, poiché venne seppellito con un funerale pubblico. Polibio, autore nient'affatto disprezzabile, riporta che questo re venne portato come parte del trionfo (lett. nel trionfo).