URGENTE TRADUZIONE VERSIONE CON DOMANDE DI LATINO

Pace terra marique parta, exercitu in naves imposito, Scipio in Siciliam Lilybaeum traiecit. Inde, magna parte militum navibus missa, ipse per Italiam laetam pace non minus quam victoria Romam pervenit, effusis non modo urbibus (= abitanti delle città) ad tribuendos honores, sed etiam agrestium turba obsidente vias; et triumpho omnium clarissimo (in) Urbem invectus est. Nobilitatus est Scipio primus imperator nomine gentis a se victae. Morte subtractus spectaculo magis hominum quam gloriae triumphantis Syphax est, mortuus haud ita multo ante Tiburi, quo ab Alba traductus erat. Conspecta tamen est mors eius, quia publico funere effossus est. Hunc regem autem in triumpho ductum esse Polybius, haudquaquam spernendus auctor, tradit.

DOMANDE:

1 RINTRACCIA E ANALIZZA GLI ABLATIVI ASSOLUTI E I PARTICIPI CONGIUNTIVI

2 ad tribuendos honores CHE COSTRUTTO è? CHE VALORE SINTATTICO HA ?

3 spernendus ANALIZZA LA FOMA E INDICANE LA FUNZIONE