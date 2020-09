Urgente!! Solo paradigmi + trascrivere parole della 3 declinazione di queste versioni

Paradigmi + trascrivere parole 3 declinazione di queste versioni. Grazie in anticipo. NIENTE VERSIONE.LO SFALDAMENTO DEL REGNO MACEDONEPost mortem Philippi, Macedonum regis, regnum suscepit Perseus filius.Hic magnum exercitum paravit ac contra Romanos bellum movituna cum sociis, Thraciae et Illyrici regibus. At Romani socios habebantEumenem, Asiae regem, atque reges divitum strenuarumquegentium. Primum Licinius consul in cruento proelio gravem clademaccepit, sed postea AemiIius Paulus consul fortuna secunda apud PydnamPerseum vicit et peditum Macedonicorum magnam partem occiditoPrimo rex cum equitatu fugit, sed postea propter amicorum relictionemin Aemilii PauIi potestatem venit. Consul Romanus militibusspolia distribuit, inde Persei navi in patriam revertit, et pro magnavictoria splendidum triumphum egit. Pro curru, hostium tropaeisornato, Perseus cum filiis procedebat.PROSERPINA DIVISA TRA LA VITA E LA MORTECeres,frugum patrona, opimam Siciliam valde amabat.Cereris filia,Proserpina, mirae pulchritudinis virgo , olim in silva deserta deambulabat atque suaves flores decerpebat. At repente apparuit Pluto,averni deus:virginem arripuit et in tristia mortuorum regna eam duxit. Cum Ceres mater horrendum factum cognovit, multas lacrimas effudit, et comam scidit et opem dei Averni magna voce imploravit. Tum Pluto conscius sceleris fuit atque parvum remedium invenit : nam veniam audacis furti petivit et Proserpinae sponsae dixit:"Per dimidiam anni partem in terra cum matre eris, vitae in terris immemor, in Avernum , meum regnum, revertes".Un Viaggiatore cChe Non Si Cura Dei BagagliSimonides, Graecus poeta praeclarus, olim per Asiam atque Siciliam longum iter fecit. Inde in patriam revertere statuit et navem conscendit. At dum alto marinavigat, turbida tempestas eius navem intercepit. Interea omnes viatores desperanter clamitabant et saccu.l.us, sarcinas et omnia pretiosa sua arripiebant. Tum viator Semonidem interrogavit:"Cur, Simonides, ex tuis rebus nihil sumis?". At poeta tranquillius pacata voce respondit: " amice, omnia mea mecum sunt". videlicet poeta bona externa nullius momenti existimabat. Denique nonnulli viatores naufragio perierunt propter sarcinarum pondus; reliqui nando (a nuoto ) ad litora pervenerunt, sed statim praedatores omnibus rebus eos spoliaverunt. Simonides quoque e naufragio enatavit et Clazomenarum cives poetam statim agnoverunt atque vestes et pecuniam ei suppeditaverunt.