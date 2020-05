Esercizio A

Esercizio C

1. Gli dèi non salvarono Troia sul punto di andare in rovina.2. Il poeta Rutilio, sul punto di lasciare Roma , celebrò l'immortalità della città.3. Gli ambasciatori si recarono a Roma per trattare della pace.4. Il console, sul punto di levare le tende, mandò avanti la cavalleria.5. Gli uomini che ignorano le cose destinare ad accadere vivono lieti.6. Gli dei concessero a pochi uomini la conoscenza degli eventi destinati ad accadere.7. Attico andò incontro a Cicerone che era in procinto di lasciare la città.8. Gli ambasciatori dei Galli giunsero supplici da Cesare per parlare della pace.9. I coloni, sul punto di lasciare la patria , andavano a Delfi a consultare l'oracolo.10. Coriolano, in procinto di prendere le armi contro la patria, rinunciò alla guerra a causa delle preghiere della madre e della moglie.1. Lex rei publicae nocituros semper punit.2. Homines qui futurum ignorant laeti vivunt.3. Legati de pace acturi venerunt.4. Dux urbem inimicam expugnaturus diis sacrificia piacularia obtulit.5. Exul, navem conscensurus, domum et amicos desideravit.6. Romanum imperium, aeterno duraturus, a barbaris dirutum cecidit.