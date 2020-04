Urgente ho 1 ora per consegnare mi serve la traduzione

Cum Agamemnon Virginem Chryseidem,sacerdotis apollinis filiam,captivam in tabernaculo suo obtineret ut sibi serviret,venit pater puellae maestus ad castra graecorum ut filiam redimeret.Frustra agamemnonem rogavit,qui non solum captivam non dimisit,sed senem patrem arrogantibus et contumeliosis verbis contempsit.tum sacerdos,dum e castris excedit,apollinem rogavit ut crudelem ducem propter superbiam puniret.vanae non fuerunt senis preces,quia apollo,de caelo descendens cum suo arcu,venenatis sagittis Graecorum duces et milites occidere incepit.Per novem diem funesta ira dei in castris Graecorum saeviit et plurimos acheos necavit,neque ulum remedium in tanta calamitate inveniri potuit.