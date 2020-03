URGENTE FRASI E DOMANDE

1. Pompeius copias suas comparavit ut hostes subito profligarentur. Pompeo allestì le sue truppe affinché si sconfiggessero in fretta i nemici.a) comparavit deriva dal verbo comparo (I coniugazione) ed è un perfetto indicativo, 3^ persona singolare, attivob) ut introduce una proposizione finalec) 'subito' è un avverbiod) profligarentur deriva dal verbo profligo ed è un imperfetto congiuntivo, 3^ persona plurale, passivo2. Id tibi dico quod te servare cupio.- Ti dico ciò perché desidero proteggerti.a) 'id' è accusativo singolare e deriva dal pronome determinativo is, ea, id.b) Proposizione causalec) 'Cupio' appartiene ai verbi in -io della terza coniugazione3. Decimae legionis adventu tanta rerum commutatio fuit, ut nostri proelium committerent.- All'arrivo della decima legione fu così grande il rivolgimento delle cose che i nostri attaccarono battaglia.a) Il nominativo di 'legionis' è 'legio' e appartiene alla terza declinazione.b) Una proposizione consecutivac) 'nostri' è un pronome possessivo e deriva da noster, nostra, nostrum; in questo caso 'nostri' è al caso nominativo plurale maschiled) Un sostantivo usato spesso come sinonimo di 'proelium' è 'pugna'.4. In urbe Roma diebus nefastis sacerdotes res divinas non peragebant.- Nella città di Roma i sacerdoti durante i giorni nefasti non compievano i riti sacri.a) 'Roma' è un complemento di denominazioneb) 'diebus nefastis' è un complemento di tempo determinatoc) La forma antitetica a 'dies nefasti' è 'dies fasti'd) Il paradigma di 'perago' è perago, peragis, peregi, peractum, peragere (III coniugazione) ed è un composto del verbo 'ago', infatti è costituito da 'per' + 'ago'.5. Anno DXLII ab Urbe condita Hannibal Romanos apud Cannas profligavit: alter consul in pugna cecidit, alter cum paucis militibus vitam servavit.- Nel 542esimo anno dalla fondazione di Roma Annibale sconfisse i Romani presso Canne: un console morì in battaglia, l'altro salvò la vita con pochi soldati a) 'apud Cannas' è un complemento di stato in luogob) 'cecidit' deriva da cado, cadis, cecidi, cadere (III coniugazione)c) 'Alter' si utilizza quando i termini in questioni sono due (i consoli a Roma erano due)6. Septem reges in Urbe a septingentesimo quinquagesimo tertio anno ante Christum natum usque ad annum quingentesimum decimum regnaverunt.- I sette re regnarono a Roma dal 753 prima della nascita di Cristo fino al 510.a) 'rex' è un sostantivo della terza declinazione; il genitivo plurale è 'regum', il dativo plurale è 'regibus'.b) 753 = DCCLIII 510 = DXc) 'regnaverunt' deriva dal verbo 'regno' (I coniugazione), è un perfetto indicativo, 3^ persona plurale, attivo